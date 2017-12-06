İngiltere futbolunun geldiği son nokta!

Geçtiğimiz cumartesi günü İngiltere'de oldukça enteresan bir olay yaşandı...

Callum Mawson adlı bir Sunderland taraftarı, Reading maçını izlemek için gittiği Işık Stadı'nda tribünde oturduğu koltuğa tuvaletini yaptı.

Pantolonunu indirmiş halde fotoğraflanan 17 yaşındaki taraftar kısa sürede Ada basınının gündemine oturdu.

İngiliz basınına olayla ilgili röportaj veren Mawson "12 tane bira içip maça gitmiştim. O an ne yaptığımın farkında değildim. Sanırım o an tuvalette olduğumu düşündüm. Çok pişmanım" derken karşılaşma sırasında polis tarafından 'statta sarhoş olması' sebebiyle gözaltına alındığını ve 8 saat hapiste tutulduğunu belirtti.

Genç taraftar yaşananlardan dolayı kamuoyundan özür dilerken "Olay bir anda ülke gündemine oturdu. Bu yüzden işimden uzaklaştırıldım ve sanırım kovulacağım" dedi.

Sosyal medyada futbol dünyasından Gary Lineker gibi pek çok ünlü isim de yaşanan bu ilginç olayla ilgili paylaşımda bulunmuştu.



