İngiltere futbolunun geldiği son nokta!
Cumartesi günü oynanan ve İngiltere Championship ekibi Sunderland'in Reading'e 3-1 yenildiği karşılaşmada bir taraftar tribünde oturduğu koltuğa tuvaletini yaptı!
Geçtiğimiz cumartesi günü İngiltere'de oldukça enteresan bir olay yaşandı...
Callum Mawson adlı bir Sunderland taraftarı, Reading maçını izlemek için gittiği Işık Stadı'nda tribünde oturduğu koltuğa tuvaletini yaptı.
Pantolonunu indirmiş halde fotoğraflanan 17 yaşındaki taraftar kısa sürede Ada basınının gündemine oturdu.
İngiliz basınına olayla ilgili röportaj veren Mawson "12 tane bira içip maça gitmiştim. O an ne yaptığımın farkında değildim. Sanırım o an tuvalette olduğumu düşündüm. Çok pişmanım" derken karşılaşma sırasında polis tarafından 'statta sarhoş olması' sebebiyle gözaltına alındığını ve 8 saat hapiste tutulduğunu belirtti.
Genç taraftar yaşananlardan dolayı kamuoyundan özür dilerken "Olay bir anda ülke gündemine oturdu. Bu yüzden işimden uzaklaştırıldım ve sanırım kovulacağım" dedi.
Sosyal medyada futbol dünyasından Gary Lineker gibi pek çok ünlü isim de yaşanan bu ilginç olayla ilgili paylaşımda bulunmuştu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
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