Sow'dan o fenomene mesaj
Sokakta yürürken yerde gördüğü balonu önce havalandıran sonra da rövaşata atmaya kalkan gencin videosu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Bir anda sosyal medya fenomeni haline gelen gencin videosuna rövaşata ustası Senegalli golcü Moussa Sow da kayıtsız kalamadı.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sow, başarısız rövaşata sahibi fenomen için "Ona nasıl yapılacağını öğreteceğim" mesajı gönderdi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:18
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Şampiyonluğu kovalayacağız
Toplam 2
Yorum
ilkerfb video hakem Burak'ı zor durumda bırakır.Adam kendisini düşünüyor video hakem olursa nasıl penaltı alırım diye
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Hakan bırakıyor
Toplam 1
Yorum
aslan Teklifler vardı yatmayı tercih etti. Egemenin Gs versiyonu. Hep vefa beklerler dönüp arkalarına bakmazlar sahip oldukları nereden gelmiş.
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Benzema, Suarez ya da Agüero
Toplam 7
Yorum
beşiktaşım benim ORMAN sen önce bir oğuzhandan kurtul taliscayı elde tutabil de sonra böyle konui abobakarı alamayan bir adamın böyle konuşması çok komik
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