Sow'dan o fenomene mesaj

Bir anda sosyal medya fenomeni haline gelen gencin videosuna rövaşata ustası Senegalli golcü Moussa Sow da kayıtsız kalamadı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sow, başarısız rövaşata sahibi fenomen için "Ona nasıl yapılacağını öğreteceğim" mesajı gönderdi.