 Sow'dan o fenomene mesaj – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Sow'dan o fenomene mesaj

    Sow'dan o fenomene mesaj

    Sokakta yürürken yerde gördüğü balonu önce havalandıran sonra da rövaşata atmaya kalkan gencin videosu sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

    Bir anda sosyal medya fenomeni haline gelen gencin videosuna rövaşata ustası Senegalli golcü Moussa Sow da kayıtsız kalamadı.

    Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Sow, başarısız rövaşata sahibi fenomen için "Ona nasıl yapılacağını öğreteceğim" mesajı gönderdi.

    I will teach him this ???????????? #iloveit #iloveturkey #turkey

    @msow78_officiel'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:18
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