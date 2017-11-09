Terim ve damatları Çeşme'yi terk etti!
Kayınpeder Fatih Terim’le birlikte iş yerlerinin yan tarafında bulunan kebapçıyı basıp karakolluk olan Volkan Bahçekapılı ile Ahmet Baran Çetin, olaylı restoranı boşalttı.
Geçtiğimiz yaz aylarına damga vuran eski Milli Takım Direktörü Fatih Terim ve damatlarının mekan basma olayı, sıcaklığını koruyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Fatih Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'da açtıkları 'Beeves Steak House' adlı restoranı boşalttı. Fatih Terim ile birlikte restoranlarının yanında bulunan Yüz Evler Kebap'ın sahibi Selahattin Aydoğdu ile yaşanan olaylar sonrasında Fatih Terim, milli takımdan ayrılmıştı. Bahçekapılı ve Çetin'in de yaşanan olayların içinde olmasının ardından, mekan yaz boyu açık kalmasına rağmen damatların beklenen işi yapamadığı iddia edilmişti.
EVİNİ DE SATIŞA ÇIKARDI
Tüm gelişmelerin ardından Fatih Terim'in damatları önceki gün olayın yaşandığı restoranlarındaki işletmeyi kapatarak, eşyalarını kutulara doldurduktan sonra restoranı boşalttı. İki mekan arasındaki paravan yüzünden çıkan ve karakolluk olunan kavga olayının ardından Fatih Terim ve damatları bir daha Çeşme'ye gelmedi. Terim'in Alaçatı'da bulunan evi kiraya verildi. Restoran önceki gün boşaltılırken, Fatih Terim'e ait olan Alaçatı'daki deniz kenarında yer alan taş evin de satışa çıkartıldığı iddia edildi.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:07
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
isimsiz çok ağır konuşmuş
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Ekici 11’e
Toplam 2
Yorum
1907 GENÇ FBLİ YAPILAN HERŞEY BOŞUNA Bİ HALT OLMAZ. SUNİ HAKEMLER SUNİ LİGİN SUNİ ŞAMPİYONUNU BELİRLEMİŞLER. HAFTADA 1 MAÇA ÇIKILSA YETER MASRAFA GEREK YOK
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 11
Yorum
fbcan şampiyonluğa kendisi inandığı için mi gayri resmi istifa etti?
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