 Türkiye'nin tercihi yine A Spor – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Türkiye'nin tercihi yine A Spor

    Türkiye'nin tercihi yine A Spor

    Sporun keyif ve heyecanını tüm yönleri ile ekrana taşıyan A Spor, Kantar Media Ekim ayı ölçümlerine göre Türkiye’nin En Çok İzlenen Spor Kanalı oldu.

    Sabahın ilk ışıklarında başlayan canlı yayın maratonu, dinamik ve sorumlu yayınları ile A Spor 23 aydır zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

    Anadolu turu ile tüm takımlardan en son gelişmeler canlı yayında aktarılırken, son dakika haberleri, özel röportajlar ve gündemdeki isimleri konuk eden fenomen programları ile sporun değişmeyen adresi bu ay yine A Spor oldu.

    İzlenme oranını günden güne artırarak devam eden A Spor, sadece 'sporun' konuşulduğu programları; özel dosyaları, analiz-portre haberleri ile spor gündemine yön veriyor. Türk futbolunda yer etmiş bir gelenek olan Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu A Spor, bu heyecanı tur maçları ile futbolseverlere yaşatmaya devam ediyor. İlçe takımlarından, Süper Lig takımlarına kadar her rengi barındıran

    Ziraat Türkiye Kupası sayesinde, bir çok taraftar gönül verdiği renkleri ekranda izleme fırsatı elde ediyor. Profesyonel boksun zirvesindeki isimlerin ringe çıktığı, dünyanın merakla beklediği karşılaşmalar, kıtaları aşan heyecan ile izlenen dev rövanşlar A Spor ekranlarında boks severler ile buluşurken, her branştan en son gelişmeler ile A Spor, sporun haber kanalı olmaya devam ediyor.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:22
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