 "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    28 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam

    "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam

    Dünyanın en çok seyredilen yarışması

    Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

    Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

    12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

    Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

    (Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:23
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