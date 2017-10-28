"Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam
Dünyanın en çok seyredilen yarışması
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:23
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Aziz Yıldırım ağladı! Gözyaşlarına engel olamadı
Toplam 4
Yorum
BelcikaliAslan fener taraftara son 2 sezondur agliyorki..... onlari hic dusundu mu
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İngilizler peşinde
Toplam 7
Yorum
dogan o kadar okula gitin, insan olamadın, senin gibileri görünce amip yazıyor sanıyorum
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F.Bahçe Arda'yı resmen istedi
Toplam 16
Yorum
dogan hiç komik değil....
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