Trabzonspor Kasım'da gülmek istiyor

Ekim ayında Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirve yarışında fırsat haftalarını değerlendiremeyen Trabzonspor, Kasım'da oynayacağı maçları kayıpsız geçerek yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Spor Toto Süper Ligin 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından haftayı 3 puanla kapatmak istiyor. Bordo-mavililer, ligde Ekim ayını yenilgisiz kapatmasına rağmen elde ettiği 1 galibiyet ve 2 beraberlikle zirve yolunda eline geçirdiği fırsat haftalarını iyi değerlendirememişti.

Kasım'da gülmek istiyor

Trazonspor, Kasım ayında oynayacağı maçlarda ise kayıp yaşamak istemiyor. Bordo-mavililer, söz konusu ayda 4 Kasım Pazar günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Ardından 9 Kasım Cuma günü Malatyaspor deplasmanına gidecek olan Karadeniz temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilecek ara sonrasında ise 25 Kasım Pazar günü evinde Fenerbsahçe ile oynayacak. Trabzonspor, kasım ayı içerisinde oynayacağı zorlu maçları kayıpsız geçerek zirveye doğru tırmanışını sürdürmeyi planlıyor.