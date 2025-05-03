CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi

Rıza Çalımbay: Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 22:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rıza Çalımbay: Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu.

Osimhen şov yaptı G.Saray farklı kazandı!
Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim!
DİĞER
Can Borcu'nda aşkın yolundan dönmüyorlar
CANLI TAKİP | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti | İşte cenaze programı | Başkan Erdoğan'dan ve MİT'ten mesaj...
Aslan zirvede farkı açtı!
Osimhen'in golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim! Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim! 21:45
"Sadece Trabzonspor maçına bakacağız" "Sadece Trabzonspor maçına bakacağız" 21:45
Merih Demiral'lı Al Ahli Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! Merih Demiral'lı Al Ahli Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! 21:36
Lucas Torreira'dan Lemina sözleri! Lucas Torreira'dan Lemina sözleri! 21:33
Osimhen'den rekor açıklaması! Osimhen'den rekor açıklaması! 21:28
Miami'de sprint yarışını Norris kazandı! Miami'de sprint yarışını Norris kazandı! 21:10
Daha Eski
Aslan zirvede farkı açtı! Aslan zirvede farkı açtı! 21:06
Osimhen şov yaptı G.Saray farklı kazandı! Osimhen şov yaptı G.Saray farklı kazandı! 21:03
Gol düellosunu RAMS Başakşehir'in! Gol düellosunu RAMS Başakşehir'in! 21:01
VakıfBank final oynama şansını kaybetti VakıfBank final oynama şansını kaybetti 20:53
Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı! Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı! 20:34
PSG'nin ligde kayıpları sürüyor! PSG'nin ligde kayıpları sürüyor! 20:30