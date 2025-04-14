Böyle bir faul yok!

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Talisca'nın golünde verilen faule isyan etti: "Hakemin verdiği faulü asla kabul etmiyorum. Öyle bir faul yok! Öyle yerde faul yaparsan... Devre bitmek üzereydi. 42. dakikada gol yedik."

EFKAN YETMEDİ

Sivas'ın yıldız oyuncusu Efkan, dün harika bir gole imzasını attı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde ceza alanının bir hayli dışından inanılmaz bir vuruş yapan Efkan Bekiroğlu, kaleci Livakovic'i geçmeyi başardı.

RADAKOVİC BİTİREMEDİ

Uros Radakovic, dünkü karşılaşmanın 85. dakikasında gole giden En- Nesyri'yi düşürdüğü için kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 4. kırmızısını görerek bu alanda zirvede yer aldı.