Kazanacağız

Süper Lig'de F.Bahçe'yi ağırlayacak düşme hattındaki Sivasspor, güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Bir an önce düşme hattından çıkmak istediklerini vurgulayan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bizim için en önemli şey; bir an önce alt sıralardan kurtulmak. Şampiyonluğa giden takımlara baktığınız zaman fikstürümüzde G.Saray ve F.Bahçe var. Onların ayrı, bizim ayrı yolumuz. Bizim mutlaka buradan çıkmamız gerekiyor. G.Saray'dan da F.Bahçe'den de mutlaka puan almalıyız" diye konuştu.

TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Sivasspor'da tarihi başarılar yakaladığının altını çizen Rıza Çalımbay, "Burada önceden hepsinden de puanımızı almıştık. 3 sene üst üste Avrupa'ya gittik. Türkiye Kupası'nı aldık. İyi şeyleri yapabilecek kapasitede takımımız var. Takımıma güveniyorum. Önemli olan burada konuştuğumuz, çalıştığımız şeyleri takımımızın maça yansıtması. Onları da yapabilirsek bizim için mükemmel şeyler olur. Alacağımız puanlar bizi iyi yerlere getirir" diye umut dağıttı.

KAR YOK YAĞMUR VAR

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, kar yağışının yaşandığı Sivas'taki hava durumu için de bilgilendirmede bulundu. Maç günü kar yağışının beklendiği Sivas'la ilgili olarak Çalımbay, "Şu anda Sivas'ta kar yok, yağmur yağıyor sadece" ifadelerini kullandı.

EN KÖTÜ DÖNEM

Süper Lig'de düşme hattındaki Sivasspor, son 8 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Ligde 29 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Sivas temsilcisi, 31 puanla 16. sırada yer alıyor. 2005-06 sezonunda yükseldiği Süper Lig'e 2015-2016'da veda eden kırmızı-beyazlılar, o sezon 29 maçta 24 topladı.