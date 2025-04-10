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Haberler Sivasspor Manaj Bundesliga'ya

Manaj Bundesliga'ya

4 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Sivasspor’un Arnavut yıldız golcüsü Rey Manaj, santrfor isteyen Alman Mönchengladbach’a önerildi

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Manaj Bundesliga'ya

Sivasspor'un yıldız golcüsü Rey Manaj için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Transfermarkt'ta yer alan habere göre; Manaj, menajerler aracılığıyla forvet arayan Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'a önerildi. Yiğidolar'la 27 yaşındaki Arnavut santrforun kontratında 4 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. Sezon sonunda serbest kalma maddesinin karşılanması durumunda Manaj'ın ayrılacağı da öğrenildi. Şu ana kadar ligde çıktığı 22 maçta 10 gol atan tecrübeli forvet, özellikle iç saha maçlarında etkili bir performans sergiledi; attığı 10 golün 7'sini Sivas'ta kaydetti. Yiğidolar'ın ligde attığı toplam 34 golün 8'inde imzası bulunan başarılı golcü, takımının hücum gücüne önemli bir katkı sağladı.

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