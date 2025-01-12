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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Sivas'ta oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 14:00
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Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Sivas'ta oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

NET GLOBAL SİVASSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Poungouras, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Koita

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Efecan, Cordova

NET GLOBAL SİVASSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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