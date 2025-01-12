Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında Net Global Sivasspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
Sivas'ta oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
NET GLOBAL SİVASSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Moutoussamy, Poungouras, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Koita
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Makouta, Augusto, Janvier, Efecan, Cordova
NET GLOBAL SİVASSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.