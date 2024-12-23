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Haberler Sivasspor Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor

Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, tam 52 gündür galip gelemiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 15:19
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Sivasspor 52 gündür galip gelemiyor

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kalan Sivasspor, tam 52 gündür galibiyete hasret.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 52 gündür kazanamıyor. Sivas temsilcisi, son galibiyetini sezonun 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında 2-1'lik skorla almıştı. Yiğidolar, o maçtan sonra oynadığı 6 mücadelenin 4'ünü kaybederken, 2'sinden de beraberlikle ayrıldı. Son 6 karşılaşmada kalesinde 11 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 3 kez havalandırdı.

Sivasspor'un son 6 maçta aldığı skorlar şöyle:

- Fenerbahçe: 4 - Sivasspor: 0

- Sivasspor: 0 - Kasımpaşa: 0

- Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1

- Sivasspor: 2 - Galatasaray: 3

- Bodrum FK: 2 - Sivasspor: 0

- Sivasspor: 0 - Samsunspor: 0

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