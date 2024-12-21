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Haberler Sivasspor Sivasspor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Sivasspor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Sivas'ta oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 17:10
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Sivasspor-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Sivasspor yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan önderliğinde sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor.

Konuk ekip Samsunspor ise üst sıralardan kopmamak adına sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Sivasspor - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Manaj

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Bola, Zeki, Satka, Bennasser, Ntcham, Holsa, Dimata, Muja, Mouandilmadji

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Samsunspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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