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Haberler Sivasspor Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması! Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz...

Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması! Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz...

Son dakika Süper Lig haberleri... Net Global Sivasspor, ligin 15. haftasında oynanan Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 17:15 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 17:23
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Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması! Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz...

Net Global Sivasspor, sosyal medya hesabından Galatasaray maçında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili bir açıklama yayınladı. İşte kırmızı beyazlı ekibin yaptığı o açıklama:

Net Global Sivasspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.

Sporcumuz Rey Manaj'ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz'a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

Kulübümüz, Rey Manaj'ı hedef alan hadsiz yorumlarını şiddetle kınamaktadır. Sporun temel değerlerini zedeleyen bu gibi tutumların, Türk futbolunun geleceğine zarar verdiği açıktır.

Milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Galatasaray Spor Kulübü'ne Avrupa Ligi'nde oynayacakları Malmö maçında başarılar dileriz.

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