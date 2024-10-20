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Haberler Sivasspor

Sivasspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE (Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 9. haftasında Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ualaşabilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 14:00
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Sivasspor - Hatayspor maçı CANLI İZLE (Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım)

Sivasspor ile Hatayspor Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geliyor.

Sivasspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Hatayspor maçı saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Nikolic, Murat, Sundberg, Camara, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Pritchard, Rodrigues, Koita, Manaj

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

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