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Moutoussamy Sivasspor’da

Sivasspor, Fransa Ligue 1 ekibi Nantes’tan ayrılan Kongolu maestro Moutoussamy’le 2 yıllık imza attı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Moutoussamy Sivasspor’da

Süper Lig'e Trabzonspor beraberliğiyle başladıktan sonra Kayseri deplasmanından da 3 puanla dönen Sivasspor, transferde de boş durmuyor. Teknik direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye arayışındaki Yiğidolar, rotasını Fransa'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Ligue 1 ekibi Nantes ile yollarını ayıran orta saha Samuel Moutoussamy'le 2 yıllık imza attı. Moutoussamy, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 26 maça çıktı. Bin 100 dakika oyunda kalan başarılı orta saha, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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