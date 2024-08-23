Moutoussamy Sivasspor’da

Süper Lig'e Trabzonspor beraberliğiyle başladıktan sonra Kayseri deplasmanından da 3 puanla dönen Sivasspor, transferde de boş durmuyor. Teknik direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye arayışındaki Yiğidolar, rotasını Fransa'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Ligue 1 ekibi Nantes ile yollarını ayıran orta saha Samuel Moutoussamy'le 2 yıllık imza attı. Moutoussamy, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 26 maça çıktı. Bin 100 dakika oyunda kalan başarılı orta saha, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.