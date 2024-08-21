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Maestro Samuel

Kayseri’den galibiyetle dönen Yiğidolar, transferde de bombaları patlatıyor. Kırmızı-beyazlıların, Nantes’ten ayrılan 27 yaşındaki Kongolu yıldızla imza atacağı öğrenildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Maestro Samuel

Süper Lig'e Trabzonspor beraberliğiyle başladıktan sonra Kayseri deplasmanından da 3 puanla dönen Sivasspor, transferde de boş durmuyor. Teknik direktör Bülent Uygun'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye arayışındaki Yiğidolar, rotasını Fransa'ya çevirdi. Kırmızı-beyazlılar, Ligue 1 ekibi Nantes ile yollarını ayıran orta saha Samuel Moutoussamy'le her konuda anlaştı. Transferde birçok Avrupa takımının yanı sıra Süper Lig'den de Antalyaspor ve Bodrum FK'yle yarışan Sivas ekibinin, Demokratik Kongolu maestroyla imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

ÖN LİBERODA DA OYNUYOR

Son olarak Nantes forması giyen 27 yaşındaki tecrübeli maestro, sarı-yeşillilerle sözleşmesini tamamlamasının ardından Temmuz ayı itibariyle bonservisini eline aldı. Kariyerinde Nantes'ın dışında Hollanda'da Fortuna Sittard'da da boy gösteren Moutoussamy, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de 26 maça çıktı. Bin 100 dakika oyunda kalan başarılı orta saha, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. 2022-2023'te ise forma giydiği 50 karşılaşmada 2 asist yaparken, 37 kez Demokratik Kongo Milli Takımı'nda ter döktü. Moutoussamy, 2022-2023'te ise forma giydiği 50 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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