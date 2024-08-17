Haberler Sivasspor

TRANSFER HABERLERİ | Sivasspor’dan Rey Manaj açıklaması!

Sivasspor Kulübü adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Sivasspor’dan Rey Manaj açıklaması!

Sivasspor Kulübü adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.

Sivasspor Kulübü, Rey Manaj'ın transfer olacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transferi teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'a Uruguaylı on numara!
Kerem için bomba transfer iddiası! S. Moskova derken...
DİĞER
Son dakika haberler: Real Madrid'de Arda Güler şoku! İspanyollardan bomba iddia: Ayrılabilir...
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Karabük... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Mourinho'dan sürpriz forvet kararı! İşte Göztepe maçı 11'i
F.Bahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi takımları arasında
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor’dan Manaj açıklaması! Sivasspor’dan Manaj açıklaması! 19:09
Arsenal, Wolves serisini sürdürdü Arsenal, Wolves serisini sürdürdü 18:54
Kenan attı, Schalke tur atladı Kenan attı, Schalke tur atladı 18:53
Salah'tan bir rekor daha! Salah'tan bir rekor daha! 18:27
Kayserispor - Sivasspor | CANLI Kayserispor - Sivasspor | CANLI 17:53
Liverpool ikinci yarıda açıldı Liverpool ikinci yarıda açıldı 16:27
Daha Eski
Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı! Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı! 16:16
Kerem için bomba transfer iddiası! S. Moskova derken... Kerem için bomba transfer iddiası! S. Moskova derken... 15:38
Başakşehir maçında Finlandiyalı hakem düdük çalacak Başakşehir maçında Finlandiyalı hakem düdük çalacak 15:24
Beşiktaş'a Danimarkalı hakem Beşiktaş'a Danimarkalı hakem 15:19
F.Bahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi takımları arasında F.Bahçe'den tarihi başarı! Avrupa'nın en iyi takımları arasında 14:35
Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:27