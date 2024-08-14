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Kırmızı Duvar var

Bülent Uygun, taraftar gücüne değinip, “Hayalim stadı tamamen doldurmak. Kırmız Duvar olarak yepyeni bir güç var” diye konuştu

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Kırmızı Duvar var

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu. Kayserispor maçını yorumlayan deneyimli hoca, "Ebedi dost ve ezeli rakibimiz. Kayserispor geçtiğimiz hafta BAY geçti. Deplasmana gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Keita Balde'ye değinen Uygun, "Bahattin Eken başkanımız uğraşıyordu. İsteyen çok takım vardı" diye ekledi. Taraftarlara da çağrı yapan Sivasspor'un hocası, "Hayalim stadı tamamen doldurmak ve milli maçları buraya almak. 20 yıldır birleşmeyen taraftar grubunu birleştirmenin gururunu yaşıyorum. Kırmız Duvar olarak yepyeni bir güç var" dedi.

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