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Üst sıralara oynayacağız
Sivasspor kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. 32 yaşındaki sol bek, "Sivasspor olarak üst sıralara oynamak istiyoruz. Her sezon zorlu ama Sivasspor zaten devamlı hedefi olan bir kulüp ve hedefi olan bir takım. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hedeflere ulaşacağız" diye umut dağıttı.
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