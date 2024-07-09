Haberler Sivasspor Yiğido'ya Fransız dinamo

Yiğido'ya Fransız dinamo

Sivasspor, Fransa Ligue 3 ekibi Nimes’ten 24 yaşındaki Brahima Doukansy için tüm şartlarını zorluyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Yiğido'ya Fransız dinamo

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Sivasspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sivas ekibi, Fransa Ligue 3 takımlarından Nimes'de forma giyen Brahima Doukansy ile ilgileniyor. Kırmızı-beyazlılar, 24 yaşındaki Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu Brahima Doukansy'ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ve transfer komitesinin bizzat istediği oyuncu için Nimes ile görüşmeler de devam ediyor. Fransız orta saha oyuncusu ile Yiğidolar görüşürken, transferin gerçekleşmesi için son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Brahima transferinin kısa sürede netlik kazanacağı da öğrenildi. Genç ön libero, geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada boy gösterdi.

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