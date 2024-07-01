Haberler Sivasspor TRANSFER HABERİ - Sivasspor Alex Pritchard ile sözleşme imzaladı!

TRANSFER HABERİ - Sivasspor Alex Pritchard ile sözleşme imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor İngiliz oyuncu Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Sivasspor Alex Pritchard ile sözleşme imzaladı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, prensip anlaşmasına vardığı İngiliz ekibi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken ve kulüp yetkilileri katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Bahattin Eken, "Sivasspor olarak ligde başarılı olmak için çalışıyoruz. Alex Pritchard gibi kaliteli oyuncuları kadromuza katarak bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adım atıyoruz" dedi.

ALEX PRITCHARD: SİVASSPOR'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

Alex Pritchard ise Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte elimden gelenin en iyisini yapıp bu yeni maceramda Sivasspor'da başarılı olmak istiyorum. Kariyerimde ilk defa İngiltere dışında oynayacağım. Dışarıda bir kulüpte oynayıp kendime yeni şeyler katmak istiyorum. İlerleyen süreçte de beni buraya getiren insanlar için elimden gelenin en iyisini yapıp daha çabuk adapte olup, başarılı olmak istiyorum. Taraftarın karşısında oynamak için heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Kendi yeteneğimi gösterip onları mutlu etmek istiyorum" dedi.

Fransa - Belçika | CANLI
Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho gelir gelmez biletlerini kesti! Fenerbahçe’de yaprak dökümü başlıyor: Tam 3 isim ayrılıyor…
AK Parti'de 'muhasebe' kampı! Başkan Erdoğan'dan 'değişim' mesajı | "Kayseri'deki olayların bir sebebi de muhalefetin zehirli dili"
Transferde Semih Kılıçsoy kapışması!
İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor’a Ada’dan Alex
Sivasspor'da bir dönem sona erdi!
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 memur ve emekli ara zammı belli oluyor
Milli İstihbarat Akademisi başvurusu başladı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı! F.Bahçe kombine fiyatlarını açıkladı! 19:30
Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme 19:11
Sivasspor İngiliz orta sahayı kadrosuna kattı! Sivasspor İngiliz orta sahayı kadrosuna kattı! 19:09
Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! 19:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş Batshuayi göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş Batshuayi göndermesi! 18:55
İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız 18:47
Daha Eski
Alcaraz ikinci tura yükseldi! Alcaraz ikinci tura yükseldi! 18:18
Iğdır FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Iğdır FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu! 17:50
O isim Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı! O isim Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı! 16:48
Fırtına'dan kaleci takviyesi! Fırtına'dan kaleci takviyesi! 16:28
Yönetimden flaş Dzeko kararı! Yönetimden flaş Dzeko kararı! 16:27
Portekiz basını duyurdu! Di Maria'dan transfer kararı Portekiz basını duyurdu! Di Maria'dan transfer kararı 16:22