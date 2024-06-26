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Thiam Sivas’a

EURO 2024’teki Arnavut yıldızını satarak iyi bir geliri bekleyen Sivasspor, yerini Pendik’ten Mame Thiam’la dolduracak. Senegalli forvet, geçen sezon 17 gol attı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Thiam Sivas’a

Pendikspor'un yıldız forveti Mame Thiam'ı Sivasspor radarına aldı. Teknik direktör Bülent Uygun'un, takımdan iyi bir bonservisle gitmesine kesin gözüyle bakılan Arnavut Rey Manaj'ın yerine bizzat istediği Senegalli golcüyle görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz sezona Kayserispor formasıyla başlayan Thiam, devre arasında 1.7 milyon euro bonservis karşılığında ligden düşen Pendikspor'a transfer oldu. Takımının Süper Lig'den düşmesine engel olamayan 31 yaşındaki yıldız santrfor, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor.

BİRKAÇ GÜNE NETLEŞECEK

Süper Lig'den düşen Pendikspor'la sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden ve 1. Lig'de oynamak istemediği için takımıyla yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Thiam'ın, kırmızı-beyazlılara gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Tecrübeli hücumcunun transferinin önümüzdeki hafta netleşeceği belirtildi. Thiam, Kayserispor ve Pendikspor formalarıyla sezon boyunca 37 karışlaşmaya çıktı. 17 kez rakip fileleri havalandıran yıldız forvet, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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