Haberler Sivasspor Sivasspor'un kamp programı belli oldu!

Sivasspor'un kamp programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un, yeni sezon öncesi yapacağı kampın programı belli oldu. | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 15:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor'un kamp programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da kamp programı belli oldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak Sivasspor takımı, saat 18.00'de kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Sivasspor, 2. etap kamp çalışmalarına 17 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak ve yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

Erzurum kampından sonra Sivas'a dönecek kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sivasspor'un, kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek?
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan görülmemiş teklif! Yıldız oyuncuya 18 milyon Euro...
AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Osayi için o ülkede sıraya girdiler!
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başsan’dan TFF’ye teşekkür
Sivasspor Manaj’a bağlı
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 15:28
Sivasspor'un kamp programı belli oldu! Sivasspor'un kamp programı belli oldu! 15:28
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 15:10
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 14:38
Fransa - Polonya maçı ne zaman? Fransa - Polonya maçı ne zaman? 14:11
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 13:09
Daha Eski
Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! 12:32
F.Bahçe yeni sezon mesaisine başlıyor! F.Bahçe yeni sezon mesaisine başlıyor! 12:15
Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? 12:12
Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? 12:09
İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? 12:05
Trabzonspor sezonu açıyor Trabzonspor sezonu açıyor 12:01