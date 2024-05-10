Haberler Sivasspor Manaj'a teklif var

Manaj'a teklif var

Sivas hocası Bülent Uygun, Arnavut golcünün paylaşılamadığını söyledi. “Manaj için 2-3 takımdan transfer teklifi geldi. Yönetim teklifleri değerlendiriyor. Burada önemli olan ise Sivasspor’un menfaatidir, her şey Sivasspor’la alakalı.”

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Manaj'a teklif var

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, forma giydiği 33 maçta attığı 22 golle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Arnavut golcüleri Rey Manaj'a 2-3 kulüpten transfer teklifi geldiğini söyledi. Bülent Uygun, "Yönetim bu teklifleri değerlendiriyor. Bunların hepsiyle ilk önce yöneticimiz Gökhan Karagöl görüşüyor, sonrasında başkanımıza ve yönetim kuruluna iletecek. Burada önemli olan Sivasspor'un menfaati, her şey Sivasspor'la alakalı" ifadelerini kullandı.

ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKACAK

Bülent Uygun, yakın zamanda Anadolu'dan şampiyonlar çıkacağına inandığını vurguladı. Uygun, "Yeni sezonla ilgili çok güzel projeler elde edeceğiz, şüpheniz olmasın. Transferi en güzel şekilde yapacağız. Anadolu'dan yakın zamanda şampiyon çıkacak. Bunlardan birinin Sivasspor olmasını temenni ediyorum. Ekonomik olarak arada uçurum olabilir ama bazen kurduğunuz sistem, yaptığınız projeler karşılığını görebiliyor" diye konuştu.

ANA HEDEFİMİZ 3'TE 3

Bülent Uygun, evlerindeki Başakşehir maçının zor geçeceğini belirtti. Uygun, "Başakşehir kadro olarak her geçen gün üzerine koyuyor. Zor bir maç bizi bekliyor, taraftarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını, desteklemelerini istiyoruz. Kalan 3 maçta da elimizden geldiği kadar kazanarak, 9 puan alarak sezonu bitirmek ana hedefimiz, inşallah başarırız" dedi.

EMRE ÇOK YETENEKLİ

Bülent Uygun, 17 yaşındaki genç sağ açıkları Emre Gökay'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu vurguladı. Uygun, "Milli takımda en iyi performans gösteren ve mevkisinde en iyi oyuncu seçilen çok yetenekli bir futbolcu. 17 yaşına giriyor ve onu kullanarak gelişimini sağlayacağız" dedi.

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