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Sivasspor Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig temsilcisi EMS Yapı Sivasspor, 28. hafta maçında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 16:47
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Sivasspor Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, 27 Şubat Salı günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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