Haberler Sivasspor Rize’yi ağırlayacak

Rize’yi ağırlayacak

Sivasspor, Süper Lig’de bugün Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Dünkü antrenmanı Başkan Otyakmaz da takip etti ve oyunculara destek verdi

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Rize’yi ağırlayacak

EMS Yapı Sivasspor, bugün Ç. Rizespor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Emre Kargın görev yapacak. Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı. Sivasspor'da ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa, karşılaşmada yer alamayacak. Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ve orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ise karşılaşma öncesi ceza sınırında bulunuyor. Dünkü son antrenmanı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti ve oyunculara destek verdi.

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