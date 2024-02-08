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Sivasspor Azizbek Turgunboev transferini açıkladı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Özbek futbolcu Azizbek Turgunboev ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:14 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 21:18
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Sivasspor Azizbek Turgunboev transferini açıkladı!

Süper Lig ekiperinden Sivasspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip son olarak 29 yaşındaki Özbek sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev ile anlaşmaya vardı. Kente gelen Turgunboev, Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Azizbek Turgunboev, futbola Navbahor'da başladı. 2021 yılında Pakhtakor'a transfer olan futbolcu, kariyerinde 218 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 44 gol ve 16 asist yapan Azizbek Turgunboev, 30 kez de Özbekistan Milli Takımı'nın formasını terletti.

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