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Sivas uygun adım

Anadolu derbisinde Sivasspor, 1-1 devam eden maçta Manaj’ın 90+3 ve 90+8’deki golleriyle güçlü rakibini devirdi. 15 yıl sonra geri dönen Bülent Uygun, ikinci dönemine galibiyetle başladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Sivas uygun adım

Süper Lig'de Anadolu derbisi heyecanı Kayseri'de yaşandı. Kayserispor, ezeli rakibi Sivasspor'u ağırladı. Yiğidolar, 24'te Arif'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 42'de sağ kanatta Morte'nin ceza sahasına gönderdiği pasta, penaltı noktası üzerinde Bahoken'in topun gelişine yaptığı vuruşta top üst direğe çarptıktan sonra filelerle buluştu ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda son dakikalar Manaj'ın gol resitaline sahne oldu. 89'da Attamah'ın müdahalesiyle Manaj yerde kaldı. VAR'dan penaltı çıktı. Penaltıyı kullanan Manaj, takımını öne geçirdi. 90+8'de kontratakta Kvet'in pasında Manaj sonucu ilan etti: 1-3. Kayserispor üst üste 3. mağlubiyetini alırken, Bülent Uygun'la ilk maçında kazanan Sivas ekibi 2'de 2 yapmayı başardı.

YENİ GELMEDİK GERİ GELDİK

Sivasspor'da 15 yıl sonra 2. dönemine galibiyetle başlayan Bülent Uygun, Anadolu derbisini kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Uygun, "Evinde bir kez yenilen Kayseri'ye karşı uyguladığımız taktik ve varyasyonlarla kazanmasını bildik. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim yeni gelmedik geri geldik" diye umut dağıttı.

11 GOLE ULAŞAN MANAJ CEZALI

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, Anadolu derbisinde attığı 2 golle Kayserispor'u yıkan isim oldu. Ligdeki gol sayısını 8'e yükselten, kupada da 3 golü bulunan 26 yaşındaki santrfor 11 gole ulaştı. Başarılı forvet, 90+6'da gördüğü sarı kartla Sivas'taki Galatasaray karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.

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