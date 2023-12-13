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Yiğido rahatladı

Konyaspor deplasmanından 1-0’lık zaferle ayrılan Sivasspor, Süper Lig’deki 4 maçlık galibiyet hasretine son verip rahat bir nefes aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Yiğido rahatladı

Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Alanya'yı 2-1 yenerek alan kırmızı- beyazlılar, 11. haftada evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Ardından Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Yiğidolar, Konya'da N'Jie'nin golüyle 4 hafta sonra galibiyete uzanıp rahat bir nefes aldı.

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