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Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:18 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:22
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Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan Sivasspor, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini ligin 15. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan kırmızı-byeazlılar, ligin 12. sırasında yer aldı.

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