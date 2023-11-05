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Sivasspor  - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Sivasspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 12:55 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 13:40
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Sivasspor  - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Sivasspor zorlu randevuda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Koita

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Semih, Abdulsamet, Rodrigues, Stambouli, Badou, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Zeneli, Niang

SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Adana Demirspor maçı 5 Kasım Pazar günü saat 13:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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