Haberler Sivasspor Gözü kapalı idman

Gözü kapalı idman

5 maçtır kazanamayan Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Gözü kapalı idman
5 maçtır kazanamayan Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.
DİĞER
Oyuncular neden intihar ediyor? Merve Kayaalp ve Seda Fettahoğlu arka arkaya canına kıydı…
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE)
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yiğido Pendikspor maçına hazırlanıyor
Sivasspor ile Hatayspor yenişemedi!
CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 🤲 | 2023 en güzel, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
Altın fiyatları canlı kur takibi!
TV8, 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı tv 8,5'ta mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yola devam Yola devam 01:45
Slovakya kralı Slovakya kralı 01:43
İlk suçlu geldi İlk suçlu geldi 01:43
Rakip Milano Rakip Milano 01:41
Bir başkadır Bir başkadır 01:40
Djiku milli takımda Djiku milli takımda 01:39
Daha Eski
3 puanı hak ettik 3 puanı hak ettik 01:38
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) 01:20
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) 01:20
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 01:20
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı 01:20
İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... 01:20