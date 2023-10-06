Gözü kapalı idman

5 maçtır kazanamayan Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.
5 maçtır kazanamayan Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcuların gözlerinin kapatılarak yaptırılan çalışmalar, renkli görüntülere sahne oldu.