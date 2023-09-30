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Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. EMS Yapı Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:26 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 13:40
Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Manaj.

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Aburjania, Strandberg, Rivas, Lamkel Ze

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Sivasspor'un sahasında Hatayspor'u konuk ettiği maç saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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