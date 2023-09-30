Sivasspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Samu Saiz, Emrah, Barrow, Manaj.

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Dele-Bashiru, Aburjania, Strandberg, Rivas, Lamkel Ze

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Sivasspor'un sahasında Hatayspor'u konuk ettiği maç saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.