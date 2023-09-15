Haberler Sivasspor Sivasspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 19:22
Sivasspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından sürat çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise savunma ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ülkesinin milli takım kampından dönen Clinton N'jie de çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe'den transfer edilen Burak Kapacak da kırmızı-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

DİĞER
Tedaviyi reddediyor, kimseyle görüşmüyor... Yeşilçam'ın güzel yıldızı Harika Avcı'dan kötü haber!
Son dakika: Özgür Özel'in adaylık açıklaması Kılıçdaroğlu yandaşı Barış Yarkadaşı çileden çıkarttı: Hepiniz oradaydınız!
Transferler sahaya çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
Bugün günlerden 6 numara! 6 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fode Koita'nın yeni takımı belli oldu
İşte Burak Kapacak'ın yeni adresi...
ÖGG sınav sonuçları sorgula 2023
SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! 19:03
Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz! Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz! 18:49
G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor! G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor! 18:16
Milli voleybolcudan flaş kariyer kararı! Milli voleybolcudan flaş kariyer kararı! 17:52
Transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları Transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları 17:31
Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:46
Daha Eski
Fenerbahçe'de sakatlık! 6 numara... Fenerbahçe'de sakatlık! 6 numara... 16:43
Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 16:43
Al Khaleej - Al Fateh maçı saat kaçta? Al Khaleej - Al Fateh maçı saat kaçta? 16:34
Al Hilal - Al Riyadh maçı saat kaçta? Al Hilal - Al Riyadh maçı saat kaçta? 16:31
Al Fayha - Al Shabab maçı saat kaçta? Al Fayha - Al Shabab maçı saat kaçta? 16:26
Göztepe Tuğbey'i İnegölspor'a kiraladı! Göztepe Tuğbey'i İnegölspor'a kiraladı! 16:24