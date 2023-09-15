Sivasspor MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından sürat çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise savunma ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ülkesinin milli takım kampından dönen Clinton N'jie de çalışmalarda yer aldı.

Fenerbahçe'den transfer edilen Burak Kapacak da kırmızı-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.