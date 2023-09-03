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Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından Servet Çetin'den hakeme tepki!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, 2-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuştu. Çetin, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama hakem maçın önüne geçmiştir" dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 22:33
Beşiktaş-Sivasspor maçının ardından Servet Çetin'den hakeme tepki!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 yenilen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, hakemin maçın önüne geçtiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Futbol konuşmak istiyorum ama hakemler izin vermiyor. 38. dakikada Gedson'un hareketi net kırmızı karttı. Rakibin 10 kişi kalması oyunun seyrini değiştirebilirdi. Bunları bahane olarak söylemiyorum, Beşiktaş galibiyeti hak etmiştir. Hakem oyunun seyrini etkilemiştir. Gedson sahada olmasa farklı bir maç olabilirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov'un Murat'ın ayağına bastığı ve sonrasında süpürdüğü pozisyonda sarı kart yok. Hakem düdük ağzında gezdi, bizim aleyhimize çaldı. Biraz daha dikkatli olmalarını söylüyorum. Böyle bir maç yöneteceğini bilsem hazır olmayan oyuncularımı oynatır hazırlardım. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ama hakem maçın önüne geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çetin, "Forvet düşünüyoruz, farklı bir bölge için de çalışmalarımız var. Transfer dönemi bitmeden o oyuncuları alabilirsek daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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