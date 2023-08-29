Modou Barrow Sivasspor'da

Sivasspor dün kadrosuna bir takviye daha yaptı. Kırmızı beyazlılar, Suudi Arabistan taıkımı Al Ahli'den 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Forvet arkası da oynayabilen sol ayaklı oyuncu için kulübün resmi hesaplarından video yayınlandı ve "Sivasspor ailesine hoş geldin Modou Barrow. Göster gücünü" paylaşımı yapıldı. 1.76 boyundaki Gambiyalı futbolcu, yaptığı açıklamada "Burada olmaktan mutluyum. Sivasspor Türkiye'nin güçlü kulüplerinden biri ve ben de buna katkı sağlamak için buradayım. Umarım birlikte başarılı bir sezon geçiririz. İçimde büyük bir heyecan var" ifadelerini kullandı.