Yiğido ara vermedi

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yapıldı. Yiğidolar, son b ölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yapıldı. Yiğidolar, son b ölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.