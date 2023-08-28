Haberler Sivasspor Yiğido ara vermedi

Yiğido ara vermedi

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yapıldı. Yiğidolar, son b ölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Yiğido ara vermedi
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, dün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusu yapıldı. Yiğidolar, son b ölümde ise yarım saha çift kale maç yaptı.
DİĞER
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi’yi paylaştı sosyal medya yıkıldı! Yakışıklı bir delikanlı olan Ali Sadi’ye yorum yağdı: Tıpkı babası
AK Parti'de 'yerel seçim' hazırlığı: Rota çizildi! Öneriler Başkan Erdoğan'a sunulacak
Kartal'da Cenk ve Salih alarmı! Devre arası...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas'ta kazanan çıkmadı!
Barrow’un eli kulağında
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Set olur asra bedel! Set olur asra bedel! 07:13
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! Emre Kocadağ'dan istifa açıklaması! 01:19
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:40
Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! Napoli evinde Sassuolo rahat geçti! 00:38
Daha Eski
Kocaelispor evinde galip! Kocaelispor evinde galip! 00:35
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:19
Kayseri evinde hata yapmadı! Kayseri evinde hata yapmadı! 00:19
F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! F.Karagümrük ile Ankaragücü yenişemedi! 00:19
Filenin Sultanları çeyrek finalde! Filenin Sultanları çeyrek finalde! 00:19
F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi F.Bahçe'de şok sakatlık! Yırtık tespit edildi 00:19