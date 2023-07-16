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Abdülkadir Sivasspor'da

Yiğidolar, son olarak Gaziantep FK forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Abdülkadir Sivasspor'da

Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK forması giyen Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kente gelen Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 8 Aralık 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Parmak, futbola Trabzonspor altyapısında başladı. Ardından 1461 Trabzon, Trabzonspor, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor takımlarının formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti. Kariyerinde 263 maça çıkan Parmak, 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.

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