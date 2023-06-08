Çalımbay’dan Sivas’a veda

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yiğidolarla yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında ayrılık kararını duyuran 60 yaşındaki başarılı tenki adam, "Sivasspor'a farklı dönemlerde toplam 7 yıl hizmet ettim ve bu bir antrenör için gurur verici. Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık" ifadelerini kullandı.