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Çalımbay’dan Sivas’a veda

Farklı dönemlerde toplam 7 yıl Sivasspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, ayrılık kararı aldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Çalımbay’dan Sivas’a veda

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Yiğidolarla yollarını ayırma kararı aldığını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında ayrılık kararını duyuran 60 yaşındaki başarılı tenki adam, "Sivasspor'a farklı dönemlerde toplam 7 yıl hizmet ettim ve bu bir antrenör için gurur verici. Özellikle son 4 senemiz büyük başarılarla geçti. Bir Anadolu takımının başaramadığını başararak 3 yıl üste üste Avrupa'ya gittik ve Sivasspor'un tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandık. Ekibimle düşünürken, ayrılmanın iyi olacağına inandık" ifadelerini kullandı.

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