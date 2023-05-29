Haberler Sivasspor Final gibi iki maç

Final gibi iki maç

Türkiye Kupası’ndan elenen Sivasspor, Konya ve Kayseri maçlarından iyi sonuçlar alarak ligde rahatlamak istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Final gibi iki maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye yarı finalde elenen Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de kalan iki maçına kilitlendi. Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yiğidolar, sahasında önce Konyaspor ardından Kayserispor'la oynayarak sezonu tamamlayacak. 37 puanla 14. sırada yer alan, son 4 maçtır puan dahi alamayan, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de rahatlamak için Konyaspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

ÇALIMBAY'IN ŞANSI TUTUYOR

Konyaspor'u konuk edecek olan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın şansı yeşil-beyazlılara karşı tutuyor. Çalımbay, Anadolu Kartalı karşısında kariyerinde 8 farklı takımla çıktığı 26 maçta, 11 galibiyet sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, Konya ekibinde de görev almıştı.

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