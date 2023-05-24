Yiğido iddialı

Türkiye Kupası'nın son sahibi Sivasspor, bugün A Spor'dan yayınlanacak dev maçta Fenerbahçe karşısına bir kez daha tarih yazmak için çıkıyor. Kadıköy'de final biletini almak isteyen Yiğidolar, üst üste ikinci kez Türkiye Kupası'nı kazanmanın hayalini kuruyor. Rıza Çalımbay da kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını ve böyle final maçlarına alışkın olduklarının altını çizdi.

KOZ GRADEL&SAİZ

Sivasspor'un bugün Fenerbahçe karşısında en önemli kozları Max Gradel ve Samu Saiz olacak. Fildişili kanat oyuncusu Gradel, 10 gol, 4 asistle Yatabare'den sonra takımının en skorer ismi. Devre arasında gelen İspanyol 10 numara Saiz de 4 gol, 4 asistle kırmızı-beyazlılara önemli bir katkı sağladı. Çalımbay, iki yıldızının hücumdaki performansıyla sarı-lacivertlileri yıkmayı planlıyor.

GOLCÜ YATABARE GERİ DÖNDÜ

Sivasspor'un Ümraniyespor maçında direkt kırmızı kart gören golcüsü Yatabare, Kasımpaşa ve G.Saray karşılaşmalarında 2 maçlık cezasını tamamladı. 12 golle takımının en skorer ismi olan 36 yaşındaki Malili golcü, dev maçta Rıza Çalımbay'ın hücumda önemli kozu olacak.

SİVAS'TA 2 EKSİK VAR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak olan Sivasspor, 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan 35 yaşındaki sol bek Ziya Erdal ve 28 yaşındaki sağ bek Murat Paluli, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.