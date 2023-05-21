"Mücadele edemedik"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, gerekli mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Oyunu alacak pozisyonlar bulmakta zorlandık. Beklenen futbolun uzağında kaldık. Çok kötü bir seri yakaladık. Kalan haftalarda bunu değiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, gerekli mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Oyunu alacak pozisyonlar bulmakta zorlandık. Beklenen futbolun uzağında kaldık. Çok kötü bir seri yakaladık. Kalan haftalarda bunu değiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.