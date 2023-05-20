Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: 2. golü yememeliydik!

Rıza Çalımbay: 2. golü yememeliydik!

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımının Galatasaray’a 2-0 yenildiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, bu sezon bireysel hatalardan çok gol yediklerine dikkat çekti. İşte detaylar…

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 22:01
Rıza Çalımbay: 2. golü yememeliydik!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından maçın değerlendirmesini yaptı.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

"Eksiklerimiz çoktu, onu söyleyemeye gerek yok. 7 arkadaşımız sarı kart sınırındaydı, çoğunu oynatmadık. Hakan ile Max'ı oynattık. Onları da hemen çıkardık. Fenerbahçe ile kupa maçımız Var. Orada hepsini oynatmak istiyoruz. İyi bir şekilde ayrılmayı isterdik buradan. Bu sezon bireysel ve bariz hatalardan çok gol yedik. Özellikle 2. golü yememeliydik. Böyle olunca üzülüyorsunuz. Eğer Avrupa'ya gitmeseydik, belki ligde 5. veya 6.'ydık. Tabii ki bunlara da katlanacağız. Avrupa'da temsil etmemiz iyiydi."

"Bu sene sıkıntılar yaşadık, Avrupa'ya gittiğimizden dolayı. Eğer Avrupa'ya gitmesek belki şu an 5.,6. sıradaydık. Ama çok güzel şeydi Avrupa'ya gitmek. Bunlara katlanacağız. Kalan 2 maç ve Fenerbahçe maçına tam kadro çıkacağız, inşallah iyi bir şekilde bitireceğiz."

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