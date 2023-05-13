Avantaj Galatasaray’da

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışında lider G.Saray'ın avantajlı olduğunu belirtti. Çalımbay, "En avantajlı olan lider Galatasaray. Beşiktaş'ın çok güzel bir çıkışı var. Fenerbahçe'de geçen haftaki puan kaybı biraz sıkıntı yaratır" değerlendirmesinde bulundu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışında lider G.Saray'ın avantajlı olduğunu belirtti. Çalımbay, "En avantajlı olan lider Galatasaray. Beşiktaş'ın çok güzel bir çıkışı var. Fenerbahçe'de geçen haftaki puan kaybı biraz sıkıntı yaratır" değerlendirmesinde bulundu.