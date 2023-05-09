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Sivasspor Kulübü 56 yaşında!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün kuruluşunun 56. yıl dönümünün mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 10:34
Sivasspor Kulübü 56 yaşında!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün 56. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı kulübün kuruluşunun 56. yıl dönümünün mutluluğunun hep birlikte yaşandığını belirtti. Başkan Otyakmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Sivasspor'umuzun kuruluşunun 56. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 09 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı.

56 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla, sorumluluklarıyla ve köklü tarihiyle her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır. Kulübünüzün başarıları, yalnızca Sivas'ın değil, Türkiye'nin de futbol tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. 2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi; samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bu anlamlı günde bir kez daha yaşıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 56 yıllık süreçte camiamızda görev yapmış; kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve iyi günde kötü günde sonsuz bir fedakarlık duygusuyla Sivasspor'umuzun yanında olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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