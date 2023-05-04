"Fırsatı kaçırdık"

Sivasspor ile F.Bahçe, kupa yarı finali ilk maçında golsüz berabere kalırken, ev sahibi ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay fırsatı değerlendiremediklerini söyledi. Çalımbay, "Rövanşı olan maçlarda evinizdeki maçı kazanmanız gerekiyor. İstanbul'a avantajlı bir skorla gitmemiz gerekiyordu. Fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. Elbette bu her şey bitti anlamına gelmiyor. Kadıköy'deki maça da tam konsantrasyonla çıkacağız. Kupaya sadece 1 adım kaldı. Bu fırsatı kaçırmayacak ve finale çıkacağız" dedi.