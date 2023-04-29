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Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Bu maçı kazanabilirsek..."

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile kritik maçta karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takımda teknik direktör Rıza Çalımbay mücadele öncesi dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 18:30
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler! "Bu maçı kazanabilirsek..."

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasnda Fenerbahçe ile kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

Bugünkü maç iki takım açısından da zor maç. Tüm analizlerimizi yaptık. Tek amacımız puan ve puanlar almak. Galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Kazanırsak kupa maçlarına kafamız rahat çıkacağız.

Her zaman nasıl oynuyorsak kendi oyunumuzu, oynayacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bu maçı kazanırsak Fenerbahçe ile 2 maçımız daha var. Bunu kazanabilirsek kupada kafamız rahat oynayabiliriz. Her açıdan çok önemli bir maç. Takım olarak kenetlendik. Antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak iyi sonuçla ayrılırız.

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