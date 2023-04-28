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Zorbay Küçük Sivasspor’un 8. kez maçını yönetecek

DG Sivasspor - Fenerbahçe maçının hakemi Zorbay Küçük, kırmızı-beyazlı takımın 8. kez maçını yönetecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 15:19
Zorbay Küçük Sivasspor’un 8. kez maçını yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Adana Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük, Sivasspor'un 8. kez maçında görev alacak. Küçük'ün geride kalan 7 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. 1 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Zorbay Küçük, bu sezon ikinci kez Sivasspor maçı yönetecek.

Zorbay Küçük'ün yönettiği Sivasspor maçları ve skorları şöyle:

Konyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 4 - Galatasaray: 3
Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0
Alanyaspor: 3 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1
Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0

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