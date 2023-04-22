Kupayı da alacağız

Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'u 4-1 yenen Sivasspor, çifte bayram yaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finalde Fenerbahçe'yle eşleşen Yiğidolar, geçen sezon kazandığı kupayı yine müzesine götürmek istiyor. Fenerbahçe'yle üst üste 3 maç yapacaklarını hatırlatan Rıza Çalımbay, "Kupa maçlarımız var, Fenerbahçe ile üst üste 3 maç oynayacağız. Ligde biraz iyi olup, Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek ve final oynamak istiyoruz. Onu da yapacak güçte bir takımız. İnşallah ligde iyi olduktan sonra, o maçları da iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye umut dağıttı.